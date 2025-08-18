Комбат "Донбасу" розкрив деталі оборони вогнетривкого комбінату в Часовому Яру

Командир батальйону "Донбас" 18-ої Словʼянської бригади НГУ підполковник Микола Шевчук розповів, що під час оборони вогнетривкого комбінату в Часовому Яру на Донеччині українські військові взяли в полон близько двох десятків окупантів, серед них був один громадянин Непалу.

Джерело: командир батальйону "Донбас" 18-ої Словʼянської бригади НГУ підполковник Микола Шевчук із позивним "Скіф" в інтервʼю "Українській правді"

Деталі: За словами Шевчука, воїни батальйону "Донбас" утримували вогнетривкий комбінат у Часовому Яру з жовтня 2024-го до лютого 2025-го.

Російська армія цілодобово обстрілювала і штурмувала українських воїнів на території підприємства. Найбільша кількість обстрілів за добу – 40. Одну позицію з 4–5 бійців Сил оборони України атакували 12–20 росіян. Таких масштабних штурмів могло бути 2–3 за день.

Пряма мова: "В лютому ми остаточно вийшли з комбінату. В таких умовах хлопцям вдалося взяти десь 20 полонених. Один із них – громадянин Непалу. Кадровий непальський військовий, більше 15 років досвіду. Розповідав, що нещодавно перебрався в ОАЕ, знайшов рекрутера з Росії, заплатив йому три тисячі доларів, щоб взяли на службу в російську армію".

Фото надане батальйоном "Донбас"

Фото надане батальйоном "Донбас"

Контекст: Батальйон "Донбас" майже півтора року стоїть у Часовому Яру на Донеччині – з 10 квітня 2024 року.

Бійці підрозділу почали обороняти вогнетривкий комбінат у жовтні 2024 року. Територія заводу була надійним укріпленням для Сил оборони України. Через втрату комбінату українським воїнам довелося відступити і зайняти позиції в житловій, побитій обстрілами забудові.