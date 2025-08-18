Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбат "Донбасса" раскрыл детали обороны огнеупорного комбината в Часовом Яру

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловПонедельник, 18 августа 2025, 10:28
Комбат Донбасса раскрыл детали обороны огнеупорного комбината в Часовом Яру
Командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук, фото: батальон "Донбасс"

Командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук рассказал, что во время обороны огнеупорного комбината в Часовом Яру в Донецкой области украинские военные взяли в плен около двух десятков оккупантов, среди них был один гражданин Непала.

Источник: командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук с позывным "Скиф" в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам Шевчука, воины батальона "Донбасс" удерживали огнеупорный комбинат в Часовом Яру с октября 2024 года по февраль 2025 года.

Реклама:

Российская армия круглосуточно обстреливала и штурмовала украинских воинов на территории предприятия.  Наибольшее количество обстрелов за сутки – 40. Одну позицию из 4–5 бойцов Сил обороны Украины атаковали 12–20 россиян. Таких масштабных штурмов могло быть 2–3 в день.

Прямая речь: "В феврале мы окончательно вышли из комбината. В таких условиях ребятам удалось взять около 20 пленных. Один из них – гражданин Непала. Кадровый непальский военный, более 15 лет опыта. Рассказывал, что недавно переехал в ОАЭ, нашел рекрутера из России, заплатил ему три тысячи долларов, чтобы взяли на службу в российскую армию".

 

Фото предоставлено батальоном "Донбасс"

РЕКЛАМА:
 

Фото предоставлено батальоном "Донбасс"

Контекст: Батальон "Донбасс" почти полтора года стоит в Часовом Яру в Донецкой области – с 10 апреля 2024 года.

Бойцы подразделения начали оборонять огнеупорный комбинат в октябре 2024 года. Территория завода была надежным укреплением для Сил обороны Украины. Из-за потери комбината украинским воинам пришлось отступить и занять позиции в жилой, избитой обстрелами застройке.

Донбассроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сийярто обвинил Киев в атаке, которая остановила поставки российской нефти в Венгрию
дополнено, фото, видео Число погибших в Харькове возросло до 7, из них двое – дети
фотоВ Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец
фото, видеоНа Одесчине беспилотники РФ снова атаковали нефтебазу SOCAR: возник масштабный пожар
Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
Все новости...
Донбасс
Reuters: Зеленский отклонил требование Путина отдать всю Донецкую область
Bloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс
Из нескольких населенных пунктов Донбасса объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
Последние новости
12:08
В Латвии заблокировали доступ еще к девяти сайтам с роспропагандой
11:46
Сырский объяснил, почему он вмешивается в управление на тактическом уровне
11:45
Курс валют на 18 августа: сколько стоит доллар и евро
11:44
Сырский: Россияне перебрасывают силы на Запорожское направление, чтобы начать там наступление
11:43
Во Львовской области 12 детей отравились в гостиничном комплексе: их госпитализировали
11:42
Сийярто обвинил Киев в атаке, которая остановила поставки российской нефти в Венгрию
11:37
Польша объяснила, почему ее представитель не полетит на саммит в США
11:04
В Крыму бензин продают только по талонам
10:58
дополнено, фото, видео Число погибших в Харькове возросло до 7, из них двое – дети
10:52
боксОрганизатор боя с Фьюри хочет, чтобы следующим соперником Усика стал Итаума
Все новости...
Реклама:
Реклама: