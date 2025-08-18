Комбат "Донбасса" раскрыл детали обороны огнеупорного комбината в Часовом Яру

Командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук рассказал, что во время обороны огнеупорного комбината в Часовом Яру в Донецкой области украинские военные взяли в плен около двух десятков оккупантов, среди них был один гражданин Непала.

Источник: командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук с позывным "Скиф" в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам Шевчука, воины батальона "Донбасс" удерживали огнеупорный комбинат в Часовом Яру с октября 2024 года по февраль 2025 года.

Российская армия круглосуточно обстреливала и штурмовала украинских воинов на территории предприятия. Наибольшее количество обстрелов за сутки – 40. Одну позицию из 4–5 бойцов Сил обороны Украины атаковали 12–20 россиян. Таких масштабных штурмов могло быть 2–3 в день.

Прямая речь: "В феврале мы окончательно вышли из комбината. В таких условиях ребятам удалось взять около 20 пленных. Один из них – гражданин Непала. Кадровый непальский военный, более 15 лет опыта. Рассказывал, что недавно переехал в ОАЭ, нашел рекрутера из России, заплатил ему три тысячи долларов, чтобы взяли на службу в российскую армию".

Фото предоставлено батальоном "Донбасс"

Контекст: Батальон "Донбасс" почти полтора года стоит в Часовом Яру в Донецкой области – с 10 апреля 2024 года.

Бойцы подразделения начали оборонять огнеупорный комбинат в октябре 2024 года. Территория завода была надежным укреплением для Сил обороны Украины. Из-за потери комбината украинским воинам пришлось отступить и занять позиции в жилой, избитой обстрелами застройке.