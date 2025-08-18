Сирський: Росіяни перекидають сили на Запорізький напрямок, щоб розпочати там наступ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники перекидають свої сили з Сумського на Запорізький напрямок, де планують розпочати активні наступальні дії.

Джерело: Сирський в інтерв′ю "РБК-Україна"

Пряма мова Сирського: "Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках. Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії".

Деталі: За його словами, на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. "Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", - зазначив головком.

Сирський повідомив, що на Сумщині ворог зазнав поразки і не мав жодного успіху за останні два місяці незважаючи на те, що там було зосереджено потужне угруповання з найкращих російських частин – десантників, морських піхотинців і найкращих мотострілецьких частин сухопутних військ.

"Навпаки, він (ворог) втратив декілька населених пунктів. І його остання спроба наступати в районі Степного і Новокостянтинівки закінчилася повним провалом – загарбники були знищені, відкинуті за державний кордон. І наразі ми продовжуємо там наступальні дії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський зазначав, що Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з РФ. За його словами, крім того, Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області.