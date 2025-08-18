Сырский: Россияне перебрасывают силы на Запорожское направление, чтобы начать там наступление

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что российские захватчики перебрасывают свои силы с Сумского на Запорожское направление, где планируют начать активные наступательные действия.

Источник: Сырский в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Сырского: "Сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части с Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия".

Детали: По его словам, на сегодняшний день на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности. "Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы", - отметил главнокомандующий.

Сырский сообщил, что в Сумской области враг потерпел поражение и не имел никакого успеха за последние два месяца, несмотря на то, что там была сосредоточена мощная группировка из лучших российских частей - десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск.

"Наоборот, он (враг) потерял несколько населенных пунктов. И его последняя попытка наступать в районе Степного и Новоконстантиновки закончилась полным провалом – захватчики были уничтожены, отброшены за государственную границу. И сейчас мы продолжаем там наступательные действия", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский отмечал, что Вооруженные силы Украины освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области, в двух точках вышли на границу с РФ. По его словам, кроме того, Силы обороны сохраняют позиции в Запорожской области.