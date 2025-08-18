Удар росіян по Запоріжжю: 3 загиблих, 23 поранених

Три людини загинули та ще 23 дістали поранення внаслідок російського удару по місту Запоріжжя вранці 18 серпня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "Три людини загинули, багато поранених у важкому стані – прямо зараз лікарі боряться за їхнє життя – такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя".

Деталі: За його словами, ще 23 людини дістали поранення.

"Під наглядом лікарів 18 постраждалих з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Серед них і 17-річний хлопець. Частина з постраждалих наразі в операційних. Медики роблять усе можливе для збереження їхнього життя і здоров'я", – підсумував Федоров.

