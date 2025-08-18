Удар россиян по Запорожью: 3 погибших, 23 раненых

Три человека погибли и еще 23 получили ранения в результате российского удара по городу Запорожье утром 18 августа.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Три человека погибли, много раненых в тяжелом состоянии – прямо сейчас врачи борются за их жизнь – такие последствия вражеской атаки на Запорожье".

Фото ЗОВА

Детали: По его словам, еще 23 человека получили ранения.

Фото ЗОВА

"Под наблюдением врачей находятся 18 пострадавших с взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них и 17-летний парень. Часть из пострадавших сейчас в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", – подытожил Федоров.

Фото ЗОВА

Предыстория: