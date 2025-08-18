В рамках підготовки до спільних навчань до Білорусі прибули перші ешелони техніки РФ

До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки, яку задіють у спільних навчаннях, ситуація на лінії кордону з РБ змін не зазнала.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Офіцер зазначив, що ситуація по лінії кордону не змінилася, якихось дій поблизу українського кордону на території Білорусі не фіксується.

Водночас підрозділи розвідок ГУР МОУ і ДПСУ активно стежать за тим, яку кількість своїх сил та засобів Росія зможе перекинути чи планує перекинути в Білорусь, оскільки від цього залежатиме ризик та загроза, які будуть для України, особливо під час активної фази цих спільних навчань, додав Демченко.

Активна фаза навчань відбудеться з 12 по 16 вересня.

До активної фази мають відбутися командно-штабні навчання, навчання сил логістики і зв'язку. За даними Держприкордонслужби, під час активної фази буде залучена і бронетехніка, однак попередньо, її кількість буде невеликою.

Пряма мова: "Зараз йде підготовчий етап, і перші ешелони вже прибули на територію Білорусі. Зазначу, що це невелика кількість російських засобів і особового складу, які були перекинуті на територію Білорусі.

Однак, не маємо права розслаблятися. Поки Білорусь підтримуватиме Росію, ніколи не можна виключати, що загроза саме з території цієї країни повторно може відбутися. Тому ми, як і раніше, нарощуємо наші оборонні можливості безпосередньо і по лінії кордону, і в прикордонні… Найбільш загрозливі напрямки мінуються, і це стосується всієї протяжності кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини".