В рамках подготовки к совместным учениям в Беларусь прибыли первые эшелоны техники РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 августа 2025, 16:31
В рамках подготовки к совместным учениям в Беларусь прибыли первые эшелоны техники РФ
Андрей Демченко. Фото Дмитрия Сливного, ГПСУ

В Беларусь прибыли первые эшелоны российской техники, которая будет задействована в совместных учениях, ситуация на линии границы с РБ не изменилась.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Детали: Офицер отметил, что ситуация по линии границы не изменилась, каких-либо действий вблизи украинской границы на территории Беларуси не фиксируется.

В то же время подразделения разведки ГУР МОУ и ГПСУ активно следят за тем, какое количество своих сил и средств Россия сможет перебросить или планирует перебросить в Беларусь, поскольку от этого будет зависеть риск и угроза для Украины, особенно во время активной фазы этих совместных учений, добавил Демченко.

Активная фаза учений состоится с 12 по 16 сентября.

До активной фазы должны состояться командно-штабные учения, учения сил логистики и связи. По данным Госпогранслужбы, во время активной фазы будет задействована и бронетехника, однако предварительно, ее количество будет небольшим.

Прямая речь: "Сейчас идет подготовительный этап, и первые эшелоны уже прибыли на территорию Беларуси. Отмечу, что это небольшое количество российских средств и личного состава, которые были переброшены на территорию Беларуси...

Однако, мы не имеем права расслабляться. Пока Беларусь будет поддерживать Россию, никогда нельзя исключать, что угроза именно с территории этой страны может повториться. Поэтому мы, как и раньше, наращиваем наши оборонные возможности непосредственно и по линии границы, и в приграничных районах... Наиболее угрожающие направления минуются, и это касается всей протяженности границы с Беларусью от Волыни до Черниговщины".

