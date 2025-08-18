Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что после удара на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

В Генштабе отметили, что станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и используется для обеспечения российских оккупационных войск. Там подчеркнули, что Силы обороны последовательно снижают военно-экономический потенциал России, чтобы добиться полного прекращения агрессии против Украины.

Дословно: "Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины".

Что предшествовало:

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что привело к "прекращению поставок нефти" в его страну.

Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" – историческом канале поставок Urals (сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии).

На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

