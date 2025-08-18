Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, заявив, що вибори в Україні можливо провести лише за умов настання цілковитого миру і гарантій безпеки.

Джерело: трансляція спілкування зі ЗМІ президентів України і США у Білому домі

Пряма мова Зеленського: "Так, звичайно, ми мусимо провести вибори, але все це має бути в безпеці, за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді. Адже під час воєнного стану ми не можемо (провести) виборів".

Деталі: За його словами, Україні для проведення виборів потрібні гарантії безпеки, "цілковитий мир на небі, на землі, на морі для того, аби люди могли здійснити своє волевиявлення". "Все це має бути законним способом", - зазначив президент.

