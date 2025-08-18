Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине

Станислав ПогориловПонедельник, 18 августа 2025, 20:54
Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине
Владимир Зеленский, Дональд Трамп в Белом доме, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что выборы в Украине можно провести только при условии наступления полного мира и гарантий безопасности.

Источник: трансляция общения со СМИ президентов Украины и США в Белом доме

Прямая речь Зеленского: "Да, конечно, мы должны провести выборы, но все это должно быть в безопасности, в безопасных условиях. Мы должны работать в Верховной Раде. Ведь во время военного положения мы не можем (провести) выборы".

Реклама:

Детали: По его словам, Украине для проведения выборов нужны гарантии безопасности, "полный мир в небе, на земле, на море для того, чтобы люди могли осуществить свое волеизъявление". "Все это должно быть законным способом", - отметил президент.

Узнать больше: Давайте после Пасхи. Когда будут выборы в Украине

ЗеленскийвиборыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом
фотоСМИ: Зеленский встретился с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
Все новости...
Зеленский
Трамп планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Последние новости
21:27
Для производителей взрывчатки, дронов и ракет запустят новые грантовые программы Brave1 – Федоров
21:17
На встрече в Белом доме снова затронули тему костюма Зеленского: на этот раз – с комплиментом
21:08
Трамп заявил, что уже не видит необходимости в перемирии для начала переговоров с РФ
21:05
За полгода ЕС увеличил импорт российского сжиженного газа
21:00
Как Россия убивает украинских детей: американские журналисты рассказали 8 трагических истори
20:54
Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине
20:53
Пошлины США сближают давних азиатских врагов – Индию и Китай
20:49
Трамп планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским
20:49
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
20:39
В РФ ответили на заявление оппонента Орбана о вмешательстве в дела Венгрии
Все новости...
Реклама:
Реклама: