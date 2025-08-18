Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что выборы в Украине можно провести только при условии наступления полного мира и гарантий безопасности.

Источник: трансляция общения со СМИ президентов Украины и США в Белом доме

Прямая речь Зеленского: "Да, конечно, мы должны провести выборы, но все это должно быть в безопасности, в безопасных условиях. Мы должны работать в Верховной Раде. Ведь во время военного положения мы не можем (провести) выборы".

Детали: По его словам, Украине для проведения выборов нужны гарантии безопасности, "полный мир в небе, на земле, на море для того, чтобы люди могли осуществить свое волеизъявление". "Все это должно быть законным способом", - отметил президент.

