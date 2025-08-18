Усі розділи
На зустрічі в Білому домі знову не оминули тему костюму Зеленського: цього разу – компліментом

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 серпня 2025, 21:17
На зустрічі в Білому домі знову не оминули тему костюму Зеленського: цього разу – компліментом
зустріч у Білому домі 18 серпня. фото Getty Images

На зустрічі в Білому домі 18 серпня американський журналіст Браян Гленн, який у лютому накинувся з докорами на президента Володимира Зеленського через "відсутність костюму", похвалив його нинішнє вбрання і вибачився.

Джерело: трансляція зустрічі

Деталі: На зустрічі лідерів держав із пресою тему "костюму Зеленського" не оминули.

Перед тим, як задати своє питання, Гленн сказав: Перш за все, президенте Зеленський, ви фантастично виглядаєте у цьому костюмі".

Трамп перебив журналіста ремаркою "Я те саме сказав", далі, вказавши на Гленна, президент США звернувся до Зеленського: "це ж той журналіст, який атакував вас минулого разу", на що президент України відповів, що він це пам’ятає.

"Я прошу вибачення, ви добре виглядаєте", – сказав журналіст.

Президент України також додав: ". А ви – в тому костюмі, що й були. Я змінив костюм, а ви ні". Це викликало сміх у загальної аудиторії.

Що передувало: Напередодні візиту Зеленського в США Білий дім питав українських посадовців, чи одягне президент костюм на зустріч із американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня.

Джерела повідомили, що Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок у тому ж чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні. "Це буде "костюмний стиль", але не повний костюм", – сказало одне з джерел.

Передісторія:

  • Одяг Зеленського став проблемою під час його попередньої зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско. Трампу не сподобалося вбрання Зеленського у стилі мілітарі. Він саркастично зауважив: "Він сьогодні дуже вирядився", коли вітав Зеленського у Західному крилі.
  • Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось експрезидент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.

