На зустрічі в Білому домі знову не оминули тему костюму Зеленського: цього разу – компліментом

На зустрічі в Білому домі 18 серпня американський журналіст Браян Гленн, який у лютому накинувся з докорами на президента Володимира Зеленського через "відсутність костюму", похвалив його нинішнє вбрання і вибачився.

Джерело: трансляція зустрічі

Деталі: На зустрічі лідерів держав із пресою тему "костюму Зеленського" не оминули.

Перед тим, як задати своє питання, Гленн сказав: Перш за все, президенте Зеленський, ви фантастично виглядаєте у цьому костюмі".

Трамп перебив журналіста ремаркою "Я те саме сказав", далі, вказавши на Гленна, президент США звернувся до Зеленського: "це ж той журналіст, який атакував вас минулого разу", на що президент України відповів, що він це пам’ятає.

"Я прошу вибачення, ви добре виглядаєте", – сказав журналіст.

Президент України також додав: ". А ви – в тому костюмі, що й були. Я змінив костюм, а ви ні". Це викликало сміх у загальної аудиторії.

Що передувало: Напередодні візиту Зеленського в США Білий дім питав українських посадовців, чи одягне президент костюм на зустріч із американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня.

Джерела повідомили, що Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок у тому ж чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні. "Це буде "костюмний стиль", але не повний костюм", – сказало одне з джерел.

