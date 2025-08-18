На встрече в Белом доме снова затронули тему костюма Зеленского: на этот раз – с комплиментом

На встрече в Белом доме 18 августа американский журналист Брайан Гленн, который в феврале обрушился с упреками на президента Владимира Зеленского из-за "отсутствия костюма", похвалил его нынешний наряд и извинился.

Источник: трансляция встречи

Детали: На встрече лидеров государств с прессой тему "костюма Зеленского" не обошли.

Перед тем, как задать свой вопрос, Гленн сказал: "Прежде всего, президент Зеленский, вы фантастически выглядите в этом костюме".

Трамп перебил журналиста ремаркой "Я то же самое сказал", далее, указав на Гленна, президент США обратился к Зеленскому: "Это же тот журналист, который атаковал вас в прошлый раз", на что президент Украины ответил, что он это помнит.

"Я прошу прощения, вы хорошо выглядите", – сказал журналист.

Президент Украины также добавил: "А вы – в том же костюме, что и были. Я сменил костюм, а вы нет", что вызвало смех у присутствующих.

Что предшествовало: Накануне визита Зеленского в США Белый дом спрашивал украинских чиновников, оденет ли президент костюм на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа.

Источники сообщили, что Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне. "Это будет "костюмный стиль", но не полный костюм", – сказал один из источников.

