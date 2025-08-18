Усі розділи
За тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться завершити цю бійню – Трамп

Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 22:42
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що за кілька тижнів стане відомо, чи вдасться досягти мирного договору між Росією і Україною. 

Джерело: трансляція зустрічі у США європейських лідерів із президентами США та України

Пряма мова: "Я думаю, що Путін хоче підтримати зі мною хороші відносини. Тому я скажу, що за тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться вирішити цю проблему і чи нам вдасться завершити цю бійню. Ми усі в цьому зацікавлені. 

Я сподіваюся, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт, і ми будемо дивитися, що ми можемо зробити. Такі кроки звережуть сотні життів щотижня. Ми будемо робити все, що у наших силах, щоб наблизити мир".

Деталі: Трамп додав, що планує після зустрічі зателефонувати російському лідеру Володимиру Путіну.

Також він налаштований у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ.

Крім того, Трамп заявив, що планує під час зустрічі із європейськими лідерами та Зеленським обговорити питання "обміну територіями".

Європейські лідери під час трансляції наголошували на важливості гарантій безпеки для України. Зокрема, вони займаються пошуком аналогу 5 статті НАТО, коли напад на окрему країну сприймається як напад на Альянс. 

За словами політиків, кілька місяців тому вони розпочали роботу над розробкою аналогу 5 статті Альянсу для України, щоб убезпечити її від повторного вторгнення Росії. 

Крім того, європейські лідери не розділили тезу Трампа щодо припинення вогню. Так, Трамп під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом із Володимиром Зеленським сказав, що вже не вважає перемир’я необхідним етапом у майбутніх переговорах з Росією. 

Водночас, в Європі вважають, що перемир'я необхідне для України. 

Нагадаємо:

За тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться завершити цю бійню – Трамп
