Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп

Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 22:42
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что через несколько недель станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной. 

Источник: трансляция встречи в США европейских лидеров с президентами США и Украины.

Прямая речь: "Я думаю, что Путин хочет поддерживать со мной хорошие отношения. Поэтому я скажу, что через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам решить эту проблему и удастся ли нам завершить эту бойню. Мы все в этом заинтересованы.

Реклама:

Я надеюсь, что есть две стороны, которые хотят закончить этот конфликт, и мы будем смотреть, что мы можем сделать. Такие шаги спасут сотни жизней каждую неделю. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить мир".

Детали: Трамп добавил, что планирует после встречи позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

Также он настроен в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.

РЕКЛАМА:

Кроме того, Трамп заявил, что планирует во время встречи с европейскими лидерами и Зеленским обсудить вопрос "обмена территориями".

Европейские лидеры во время трансляции подчеркивали важность гарантий безопасности для Украины. В частности, они занимаются поиском аналога 5 статьи НАТО, когда нападение на отдельную страну воспринимается как нападение на Альянс.

По словам политиков, несколько месяцев назад они начали работу над разработкой аналога 5 статьи Альянса для Украины, чтобы обезопасить ее от повторного вторжения России.

Кроме того, европейские лидеры не разделили тезис Трампа о прекращении огня. Так, Трамп во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с Владимиром Зеленским сказал, что уже не считает перемирие необходимым этапом в будущих переговорах с Россией.

В то же время, в Европе считают, что перемирие необходимо для Украины.

Напомним:

Трампроссийско-украинская войнаПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
фото, видеоВ США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом
Все новости...
Трамп
Трамп настроен в сжатые сроки организовать встречу в формате США-Украина-РФ
СМИ: В Овальном кабинете висела карта Украины с обозначенными оккупированными территориями
В США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
Последние новости
23:11
Зеленский назвал разговор с Трампом "очень хорошим", тот – согласился
23:08
Як Чернов знімав "2000 метрів до Андріївки" і одночасно наближався до Оскара: інтерв'ю
22:50
Трамп настроен в сжатые сроки организовать встречу в формате США-Украина-РФ
22:45
Стало известно, какую долю акций Intel хочет приобрести администрация Трампа
22:42
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
22:23
фото, обновленоСМИ: В Овальном кабинете висела карта Украины с обозначенными оккупированными территориями
22:14
футбол"Кривбасс" в матче с 5 голами дожал "Зарю" в 3-м туре УПЛ
22:07
С возможным привкусом радиации. Как оккупанты устроили на Донбассе водный кризис
22:06
фото, видеоВ США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
22:00
Экономические новости 18 августа: остановка поставок нефти в Венгрию, россияне уничтожили нефтебазу SOCAR
Все новости...
Реклама:
Реклама: