Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что через несколько недель станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.

Источник: трансляция встречи в США европейских лидеров с президентами США и Украины.

Прямая речь: "Я думаю, что Путин хочет поддерживать со мной хорошие отношения. Поэтому я скажу, что через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам решить эту проблему и удастся ли нам завершить эту бойню. Мы все в этом заинтересованы.

Я надеюсь, что есть две стороны, которые хотят закончить этот конфликт, и мы будем смотреть, что мы можем сделать. Такие шаги спасут сотни жизней каждую неделю. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить мир".

Детали: Трамп добавил, что планирует после встречи позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

Также он настроен в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.

Кроме того, Трамп заявил, что планирует во время встречи с европейскими лидерами и Зеленским обсудить вопрос "обмена территориями".

Европейские лидеры во время трансляции подчеркивали важность гарантий безопасности для Украины. В частности, они занимаются поиском аналога 5 статьи НАТО, когда нападение на отдельную страну воспринимается как нападение на Альянс.

По словам политиков, несколько месяцев назад они начали работу над разработкой аналога 5 статьи Альянса для Украины, чтобы обезопасить ее от повторного вторжения России.

Кроме того, европейские лидеры не разделили тезис Трампа о прекращении огня. Так, Трамп во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с Владимиром Зеленским сказал, что уже не считает перемирие необходимым этапом в будущих переговорах с Россией.

В то же время, в Европе считают, что перемирие необходимо для Украины.

