Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії – FT

Джерела західних видань поділилися позицією України на потенційних перемовинах з РФ – Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки окупантам, і наполягає на припиненні вогню.

Джерело: документ, з яким ознайомилися у Financial Times

Дослівно: "Згідно з документом, Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії, і наполягає на припиненні вогню як першому кроці до повної мирної угоди.

Київ також відкидає пропозицію Путіна, яку він зробив Трампу на Алясці, заморозити решту лінії фронту, якщо Україна виведе війська з частково окупованих східних регіонів Донецької та Луганської областей.

Це створило б "плацдарм для подальшого і швидкого просування російських військ до міста Дніпро" і дозволило б Путіну "досягти цілей агресії іншими засобами", йдеться в заяві".

Деталі: Україна вважає, що спроба Росії вирішити територіальні питання до подальших переговорів про довгострокову мирну угоду створить доконаний факт на місцях, не роблячи при цьому нічого для забезпечення майбутньої безпеки Києва, йдеться в документі.

Київ також наполягає на отриманні від Москви повної компенсації за збитки, завдані у воєнний час, яка може бути сплачена за рахунок заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів.

В документі також додається, що будь-які послаблення санкцій мають бути надані лише за умови дотримання Росією майбутньої мирної угоди і "чесної гри".