Украина не примет ни одного соглашения, включающего территориальные уступки России – FT

Алена МазуренкоВторник, 19 августа 2025, 00:53
Украина не примет ни одного соглашения, включающего территориальные уступки России – FT
фото: Dan Scavino в Х

Источники западных изданий поделились позицией Украины на потенциальных переговорах с РФ – Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки оккупантам, и настаивает на прекращении огня.

Источник: документ, с которым ознакомились в Financial Times

Дословно: "Согласно документу, Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению.

Киев также отвергает предложение Путина, которое он сделал Трампу на Аляске, заморозить остальную часть линии фронта, если Украина выведет войска из частично оккупированных восточных регионов Донецкой и Луганской областей.

Это создало бы "плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр" и позволило бы Путину "достичь целей агрессии другими средствами", говорится в заявлении.

Детали: Украина считает, что попытка России решить территориальные вопросы до дальнейших переговоров о долгосрочном мирном соглашении создаст свершившийся факт на местах, не делая при этом ничего для обеспечения будущей безопасности Киева, говорится в документе.

Киев также настаивает на получении от Москвы полной компенсации за ущерб, нанесенный в военное время, которая может быть выплачена за счет замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов.

В документе также добавляется, что любые послабления санкций должны быть предоставлены только при условии соблюдения Россией будущего мирного соглашения и "честной игры".

