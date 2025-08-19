Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи – FT

Альона Мазуренко Вівторок, 19 серпня 2025, 01:04
Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи – FT
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

В обмін на американські гарантії безпеки Україна пообіцяє закупити зброю у США на 100 млрд доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями.

Джерело: документ, з яким ознайомилися у Financial Times

Дослівно: "Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи в обмін на американські гарантії своєї безпеки після мирного врегулювання з Росією.

Реклама:

Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на $50 млрд на виробництво безпілотників з українськими компаніями, які стали першопрохідцями в цій технології після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році".

Деталі: Київ поділився пропозиціями щодо нових угод зі США у сфері безпеки, про які раніше не повідомлялося, у списку тез для обговорення з європейськими союзниками напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в понеділок, повідомили чотири особи, знайомі з цим питанням.

У документі не вказано, яке саме озброєння Україна просить закупити в рамках угоди, але Київ чітко заявив про своє бажання придбати щонайменше 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot американського виробництва для захисту своїх міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання.

РЕКЛАМА:

Водночас, не уточнюється, яку частку в угоді щодо безпілотників становитимуть закупівлі чи інвестиції.

У документі також детально описано, як Україна має намір відповісти США після того, як Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Путіним на Алясці минулого тижня, схоже, приєднався до позиції Росії щодо припинення війни.

Там повторюється заклик до припинення вогню, який Трамп підтримав, але потім відмовився від нього після зустрічі з Путіним. У документі сказано, що "міцний мир має ґрунтуватися не на поступках і безкоштовних подарунках Путіну, а на міцній системі безпеки, яка запобігатиме майбутній агресії".

У документі додається, що нещодавні матеріали в російських ЗМІ свідчать про те, що Кремль несерйозно ставиться до потенційної мирної угоди і має низьку думку про лідерство Трампа, посилаючись на зневажливі коментарі про президента США, зроблені відомим російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Зокрема, як Соловйов висміює Трампа за те, що той "погрожує" Росії, заявляючи, що Москва може "знищити (США) за допомогою ядерної зброї".

Нагадаємо:

СШАгрошіУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
За тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться завершити цю бійню – Трамп
фото, відеоУ США почалися переговори Трампа і Зеленського з європейськими лідерами
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
Усі новини...
США
У США почалися переговори Трампа і Зеленського з європейськими лідерами
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
До Білого дому починають прибувати європейські лідери
Останні новини
02:35
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
02:22
Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним
01:30
Путін і Трамп у телефонній розмові підтримали прямі переговори між РФ та Україною
01:30
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
01:21
Макрон запропонував долучитися до переговорів із Путіним
01:04
Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи – FT
00:58
У Росії злетіли борти Ту-95МС – Повітряні сили
00:55
відеоРФ ударила по Слов’янську під час переговорів у США, є жертви – "Радіо Свобода"
00:53
Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії – FT
00:42
Никифоров: Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті
Усі новини...
Реклама:
Реклама: