Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд за средства Европы – FT
В обмен на американские гарантии безопасности Украина пообещает закупить оружие в США на 100 млрд долларов за средства Европы и заключить соглашение на 50 млрд долларов на производство дронов с украинскими компаниями.
Источник: документ, с которым ознакомились в Financial Times
Дословно: "Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд за счет Европы в обмен на американские гарантии своей безопасности после мирного урегулирования с Россией.
Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат соглашение на $50 млрд на производство беспилотников с украинскими компаниями, которые стали первопроходцами в этой технологии после полномасштабного вторжения России в 2022 году".
Детали: Киев поделился предложениями по новым соглашениям с США в сфере безопасности, о которых ранее не сообщалось, в списке тезисов для обсуждения с европейскими союзниками накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом.
В документе не указано, какое именно вооружение Украина просит закупить в рамках соглашения, но Киев четко заявил о своем желании приобрести не менее 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства для защиты своих городов и объектов критической инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование.
В документе также подробно описано, как Украина намерена ответить США после того, как Трамп после встречи с президентом Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе, похоже, присоединился к позиции России по прекращению войны.
Там повторяется призыв к прекращению огня, который Трамп поддержал, но затем отказался от него после встречи с Путиным. В документе сказано, что "прочный мир должен основываться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на прочной системе безопасности, которая будет предотвращать будущую агрессию".
В документе добавляется, что недавние материалы в российских СМИ свидетельствуют о том, что Кремль несерьезно относится к потенциальному мирному соглашению и низко оценивает лидерство Трампа, ссылаясь на пренебрежительные комментарии о президенте США, сделанные известным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.
В частности, как Соловьев высмеивает Трампа за то, что тот "угрожает" России, заявляя, что Москва может "уничтожить (США) с помощью ядерного оружия".
В то же время, не уточняется, какую долю в соглашении по беспилотникам будут составлять закупки или инвестиции.
Напомним:
- Трамп заявил, что надеется организовать первую встречу в формате США-Украина-РФ как можно быстрее. Он планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальный обмен пленными может состояться после трехсторонней встречи США-Украина-РФ. По его словам, Россия примет гарантии безопасности для Украины, но пока партнеры должны обсудить, "кто и что будет делать, по сути".
- Во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.
- Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.