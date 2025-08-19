Помічник правителя РФ Юрій Ушаков підтвердив телефонну розмову президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним, під час якої вони підтримали прямі переговори між делегаціями РФ та України.

Джерело: російські пропагандисти, "Интерфакс", "Радіо Свобода"

Пряма мова Ушакова: "Півгодини тому з ініціативи президента США відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Наш президент (правитель РФ - ред.) тепло подякував американському колезі за гостинність і хорошу організацію зустрічі на вищому рівні на Алясці та за досягнутий під час зустрічі прогрес у напрямку мирного врегулювання української кризи (війни РФ проти України - ред.). Президент США, у свою чергу, поінформував про щойно завершені в Білому домі переговори з Володимиром Зеленським і лідерами низки європейських країн".

Деталі: За словами Ушакова, Трамп і Путін висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ і України. "У розмові Володимир Путін і Дональд Трамп висловилися на підтримку продовження прямих переговорів між делегаціями Росії та України", - зазначив він.

Раніше ЗМІ написали, що Трамп переривав дискусію з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами ЄС, НАТО та європейських країн, щоб зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну.

Що було раніше: Перед цим Трамп заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ після сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні.