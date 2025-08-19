Путін і Трамп у телефонній розмові підтримали прямі переговори між РФ та Україною
Помічник правителя РФ Юрій Ушаков підтвердив телефонну розмову президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним, під час якої вони підтримали прямі переговори між делегаціями РФ та України.
Джерело: російські пропагандисти, "Интерфакс", "Радіо Свобода"
Пряма мова Ушакова: "Півгодини тому з ініціативи президента США відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Наш президент (правитель РФ - ред.) тепло подякував американському колезі за гостинність і хорошу організацію зустрічі на вищому рівні на Алясці та за досягнутий під час зустрічі прогрес у напрямку мирного врегулювання української кризи (війни РФ проти України - ред.). Президент США, у свою чергу, поінформував про щойно завершені в Білому домі переговори з Володимиром Зеленським і лідерами низки європейських країн".
Деталі: За словами Ушакова, Трамп і Путін висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ і України. "У розмові Володимир Путін і Дональд Трамп висловилися на підтримку продовження прямих переговорів між делегаціями Росії та України", - зазначив він.
Раніше ЗМІ написали, що Трамп переривав дискусію з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами ЄС, НАТО та європейських країн, щоб зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну.
Що було раніше: Перед цим Трамп заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ після сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні.