Помощник правителя РФ Юрий Ушаков подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, во время которого они поддержали прямые переговоры между делегациями РФ и Украины.

Источник: российские пропагандисты, "Интерфакс", "Радіо Свобода"

Прямая речь Ушакова: "Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент (правитель РФ - ред.) тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на высшем уровне на Аляске, а также за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса (войны РФ против Украины - ред.). Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран".

Детали: По словам Ушакова, Трамп и Путин высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. "В разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины", - отметил он.

Ранее СМИ написали, что Трамп прерывал дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами ЕС, НАТО и европейских стран, чтобы позвонить лидеру РФ Владимиру Путину.

Что предшествовало: Перед этим Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.