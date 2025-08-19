Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин и Трамп в телефонном разговоре поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной

Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 01:30
Путин и Трамп в телефонном разговоре поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, фото: Белый дом

Помощник правителя РФ Юрий Ушаков подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, во время которого они поддержали прямые переговоры между делегациями РФ и Украины.

Источник: российские пропагандисты, "Интерфакс", "Радіо Свобода"

Прямая речь Ушакова: "Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент (правитель РФ - ред.) тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на высшем уровне на Аляске, а также за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса (войны РФ против Украины - ред.). Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран".

Реклама:

Детали: По словам Ушакова, Трамп и Путин высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. "В разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины", - отметил он.

Ранее СМИ написали, что Трамп прерывал дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами ЕС, НАТО и европейских стран, чтобы позвонить лидеру РФ Владимиру Путину.

Что предшествовало: Перед этим Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.

Путинпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Все новости...
Путин
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
Трамп настроен в сжатые сроки организовать встречу в формате США-Украина-РФ
Последние новости
02:52
ОбновленоРоссийские Ту-95МС совершили вероятные пуски крылатых ракет – Воздушные силы
02:50
Гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали запроса в США и Европу
02:35
Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
02:22
Зеленский подтвердил, что проходит подготовка его встречи с Путиным
01:30
Путин и Трамп в телефонном разговоре поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной
01:30
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
01:21
Макрон предложил присоединиться к переговорам с Путиным
01:04
Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд за средства Европы – FT
00:55
видеоРФ нанесла удар по Славянску во время переговоров в США, есть жертвы – "Радио Свобода"
00:53
Украина не примет ни одного соглашения, включающего территориальные уступки России – FT
Все новости...
Реклама:
Реклама: