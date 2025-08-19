Усі розділи
Зеленський: Трамп пообіцяв допомагати в поверненні дітей та обміні полоненими всіх на всіх

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 05:50
Зеленський: Трамп пообіцяв допомагати в поверненні дітей та обміні полоненими всіх на всіх
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі сказав, що обмін полоненими – військовими і цивільними – має стати невід’ємною частиною переговорного процесу.

Джерело: Зеленський на брифінгу

Пряма мова Зеленського: "І перша леді, і команда Сполучених Штатів розуміють, що будуть підключатися до такого важливого, болючого і дуже складного питання як повернути українських дітей".

"Ми проговорили з президентом США, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Саме… не тільки військових полонених, передусім наших військових, але й цивільних – журналістів, політв’язнів. Ми домовилися над цим працювати".

Нагадаємо: Раніше Трамп заявив, що потенційний обмін полоненими може відбутися після тристоронньої зустрічі США-Україна-РФ. За його словами, Росія прийме гарантії безпеки для України, але наразі партнери мають обговорити, "хто і що буде робити, по суті".

ЗеленськийТрамппереговори
