Зеленский: Трамп пообещал помогать в возвращении детей и обмене пленными всех на всех

Ольга ГлущенкоВторник, 19 августа 2025, 05:50
Зеленский: Трамп пообещал помогать в возвращении детей и обмене пленными всех на всех
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме сказал, что обмен пленными – военными и гражданскими – должен стать неотъемлемой частью переговорного процесса.

Источник: Зеленский на брифинге

Прямая речь Зеленского: "И первая леди, и команда Соединенных Штатов понимают, что будут подключаться к столь важному, болезненному и очень сложному вопросу как вернуть украинских детей".

"Мы проговорили с президентом США, он соглашается, что непростая система, но будет помогать мне в обмене всех на всех. Именно… не только военных пленных, прежде всего наших военных, но и гражданских – журналистов, политзаключенных. Мы договорились над этим работать".

Напомним: Раньше Трамп заявил, что потенциальный обмен пленными может состояться после трехсторонней встречи США-Украина-РФ. По его словам, Россия примет гарантии безопасности для Украины, но пока партнеры должны обсудить, "кто и что будет делать, по сути".

ЗеленскийТрамппереговоры
