Ухвалювати рішення про майбутнє України можуть лише українці – МЗС Канади

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 06:40
Аніта Ананд, фоо: facebook

У МЗС Канади переконані в тому, що всі важливі рішення стосовно майбутнього України повинні ухвалювати тільки самі українці.

Джерело: міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, коментуючи перемовини президентів України та США в Білому домі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Позиція Канади полягає у тому, що ухвалювати рішення стосовно майбутнього України можуть лише українці.

Ми працюватимемо на міжнародній арені, аби наші партнери у світі знали про цю позицію і вбачали міжнародне право, територіальну цілісність та заснований на правилах міжнародний порядок основоположними інститутами, що вимагають захисту й поваги".

Деталі: Вона додала, що неодноразово заявляла своєму українському колезі "про відданість Канади територіальній цілісності України".

Нагадаємо: Трамп заявив, що мав "хорошу" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами та працює над організацією зустрічі правителя Росії Володимира Путіна і Зеленського, а також тристоронньої зустрічі.

Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.

КанадаУкраїнаросійсько-українська війнапереговори
