Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Принимать решения о будущем Украины могут только украинцы – МИД Канады

Ольга ГлущенкоВторник, 19 августа 2025, 06:40
Принимать решения о будущем Украины могут только украинцы – МИД Канады
Анита Ананд, фоо: facebook

В МИД Канады убеждены, что все важные решения относительно будущего Украины должны принимать только сами украинцы.

Источник: министерша иностранных дел Канады Анита Ананд, комментируя переговоры президентов Украины и США в Белом доме, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Позиция Канады состоит в том, что принимать решения по поводу будущего Украины могут только украинцы.

Реклама:

Мы будем работать на международной арене, чтобы наши партнеры в мире знали об этой позиции и видели международное право, территориальную целостность и основанный на правилах международный порядок основополагающими институтами, требующими защиты и уважения".

Детали: Она добавила, что неоднократно заявляла своему украинскому коллеге "о приверженности Канады территориальной целостности Украины".

Напомним: Трамп заявил, что имел "хорошую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, и работает над организацией встречи правителя РФ Владимира Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи.

РЕКЛАМА:

Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.

КанадаУкраинароссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Все новости...
Канада
Сибига обсудил с главой МИД Канады дипломатические усилия вокруг Украины
Премьеры Великобритании и Канады подчеркнули, что мир должен строиться с Украиной, а не навязываться ей
Билл Мосиенко – уникальный рекордсмен НХЛ: 3 гола за 21 секунду
Последние новости
08:33
текстПартия первого рейса в никуда. Врач Андрей Волна о "войне Путина" и "хороших русских"
08:28
фото Оккупанты попали в частный дом в Харьковской области: среди пострадавших есть дети
08:19
На фронте 186 боевых столкновений с врагом, из них 63 на Покровском направлении – Генштаб
07:57
Президент Финляндии раскрыл главные результаты встречи в Белом доме
07:40
фото В Днепропетровской области россияне повредили дома и учебное заведение, пострадал мужчина
07:12
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
06:56
В войне против Украины Россия потеряла еще 890 военных
06:40
Принимать решения о будущем Украины могут только украинцы – МИД Канады
05:50
Зеленский: Трамп пообещал помогать в возвращении детей и обмене пленными всех на всех
04:44
фотоВ России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Волгограде
Все новости...
Реклама:
Реклама: