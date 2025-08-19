Принимать решения о будущем Украины могут только украинцы – МИД Канады

В МИД Канады убеждены, что все важные решения относительно будущего Украины должны принимать только сами украинцы.

Источник: министерша иностранных дел Канады Анита Ананд, комментируя переговоры президентов Украины и США в Белом доме, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Позиция Канады состоит в том, что принимать решения по поводу будущего Украины могут только украинцы.

Мы будем работать на международной арене, чтобы наши партнеры в мире знали об этой позиции и видели международное право, территориальную целостность и основанный на правилах международный порядок основополагающими институтами, требующими защиты и уважения".

Детали: Она добавила, что неоднократно заявляла своему украинскому коллеге "о приверженности Канады территориальной целостности Украины".

Напомним: Трамп заявил, что имел "хорошую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, и работает над организацией встречи правителя РФ Владимира Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи.

Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.