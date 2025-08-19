Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 02:22
Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним
Зеленський, скриншот

За підсумками переговорів у Вашингтоні щодо миру в Україні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.

Джерело: Брифінг Зеленського

Пряма мова: "Президент Сполучених Штатів підтримав тристоронню зустріч на рівні лідерів Україна-Америка-Росія. І Сполучені Штати пропонують провести її якомога швидше. Але для цього потрібне погодження всіх сторін.

Реклама:

Деталі: Зеленський також сказав, що Трамп звязався з "російською стороною", і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки.

Пряма мова: "Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім – тристоронню.

Як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні болючі питання…"

РЕКЛАМА:

Я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховуємо на тристоронню зустріч. Питання буде: як пройде двостороння зустріч".

ЗеленськийПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
За тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться завершити цю бійню – Трамп
фото, відеоУ США почалися переговори Трампа і Зеленського з європейськими лідерами
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
Усі новини...
Зеленський
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Зеленський назвав розмову з Трампом "дуже хорошою", той – погодився
Трамп налаштований у стислі терміни організувати зустріч у форматі США-Україна-РФ
Останні новини
02:22
Зеленський підтвердив, що відбувається організація його зустрічі з Путіним
01:30
Путін і Трамп у телефонній розмові підтримали прямі переговори між РФ та Україною
01:30
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
01:21
Макрон запропонував долучитися до переговорів із Путіним
01:04
Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи – FT
00:58
У Росії злетіли борти Ту-95МС – Повітряні сили
00:55
відеоРФ ударила по Слов’янську під час переговорів у США, є жертви – "Радіо Свобода"
00:53
Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії – FT
00:42
Никифоров: Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті
00:30
оновленоПереговори Зеленського з Трампом і європейцями призупинялися для дзвінка до Путіна
Усі новини...
Реклама:
Реклама: