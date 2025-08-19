Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним

За підсумками переговорів у Вашингтоні щодо миру в Україні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.

Джерело: Брифінг Зеленського

Пряма мова: "Президент Сполучених Штатів підтримав тристоронню зустріч на рівні лідерів Україна-Америка-Росія. І Сполучені Штати пропонують провести її якомога швидше. Але для цього потрібне погодження всіх сторін.

Деталі: Зеленський також сказав, що Трамп звязався з "російською стороною", і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки.

Пряма мова: "Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім – тристоронню.

Як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні болючі питання…"

Я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховуємо на тристоронню зустріч. Питання буде: як пройде двостороння зустріч".