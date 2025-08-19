Усі розділи
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 01:30
Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав "хорошу" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, та працює над організацією зустрічі правителя Росії Володимиоа Путіна і Зеленського, а також тристоронньої зустрічі.

Джерело: Трамп у мережі Truth, CNN

Деталі: Трамп написав у соціальних мережах, що обговорив це питання з Путіним під час телефонної розмови на тлі зустрічей з європейськими лідерами в Білому домі.

Пряма мова Трампа: "У Білому домі я мав дуже гарну зустріч із шановними гостями: президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Джорджією Мелоні з Італії, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка завершилася наступною зустріччю в Овальному кабінеті".

"Після завершення зустрічей я зателефонував Путіну та почав готуватися до зустрічі, місце якої буде визначено пізніше, між президентом Путіним та президентом Зеленським.

"Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, до якої візьмуть участь два президенти та я. Знову ж таки, це був дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває вже майже чотири роки".

Деталі: Трамп не уточнив, коли відбудеться будь-яка з цих зустрічей, хоча ЗМІ повідомляють, що це може статися наприкінці серпня.

Він сказав, що його сьогоднішні зустрічі були зосереджені на гарантіях безпеки для України, які "будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки".

Що передувало: Раніше Трамп заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ після сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні.

Нагадаємо: Під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Зеленський зі свого боку дякував Трампу і європейським союзникам за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

