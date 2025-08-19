На Чернігівщині внаслідок атаки дронами загинув чоловік

Уранці 19 серпня російські війська атакували Ніжин ударними безпілотниками. Загинув 45-річний чоловік.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова: "Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років".

Деталі: За його словами, дрони також пошкодили інфраструктуру. У частині населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням. Наразі енергетики та рятувальники працюють над відновленням.

