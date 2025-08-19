Усі розділи
На Чернігівщині внаслідок атаки дронами загинув чоловік

Анастасія ПроцВівторок, 19 серпня 2025, 11:50
фото: Національна поліція

Уранці 19 серпня російські війська атакували Ніжин ударними безпілотниками. Загинув 45-річний чоловік.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова: "Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років".

Деталі: За його словами, дрони також пошкодили інфраструктуру. У частині населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням. Наразі енергетики та рятувальники працюють над відновленням.

  • У ніч на 19 серпня росіяни атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М, 5 крилами ракетами Х-101 та 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

