На Чернігівщині внаслідок атаки дронами загинув чоловік
Вівторок, 19 серпня 2025, 11:50
Уранці 19 серпня російські війська атакували Ніжин ударними безпілотниками. Загинув 45-річний чоловік.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
Пряма мова: "Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років".
Деталі: За його словами, дрони також пошкодили інфраструктуру. У частині населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням. Наразі енергетики та рятувальники працюють над відновленням.
- У ніч на 19 серпня росіяни атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М, 5 крилами ракетами Х-101 та 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.