ППО знешкодила 230 ворожих дронів, 4 ракети Х-101 та 2 "Іскандери": є влучання у 16 локаціях
У ніч на 19 серпня росіяни атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М, 5 крилами ракетами Х-101 та 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Деталі: Зазначається, що з 20:00 18 серпня росіяни атакували Україну 280 засобами повітряного нападу:
- 270 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
- п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької областей, а також тимчасово окупованого Криму;
- п'ятьма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей: 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети Іскандер-М та 4 крилаті ракети Х-101.
Дослівно: "Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України".
Що передувало:
- Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет.
- Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.
- Російські війська завдали масованого удару по Полтавській області вночі 19 серпня – є влучання і падання уламків у 2 районах, понад 1,5 тисячі абонентів лишились без світла.
Нагадаємо:
- Попередня масована атака із застосуванням понад 200 засобів відбулася в ніч на 31 липня: Росія випустила по Україні 317 дронів і ракет, здебільшого по Києву. ППО знищила 291 ціль, однак були жертви через уламки та влучання.