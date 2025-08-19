Усі розділи
ППО знешкодила 230 ворожих дронів, 4 ракети Х-101 та 2 "Іскандери": є влучання у 16 локаціях

Анастасія ПроцВівторок, 19 серпня 2025, 09:27
ППО знешкодила 230 ворожих дронів, 4 ракети Х-101 та 2 Іскандери: є влучання у 16 локаціях
фото: ПС

У ніч на 19 серпня росіяни атакували  5 балістичними ракетами Іскандер-М, 5 крилами ракетами Х-101 та 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Зазначається, що з 20:00 18 серпня росіяни атакували Україну 280 засобами повітряного нападу:

  • 270 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької областей, а також тимчасово окупованого Криму;
  • п'ятьма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей: 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети Іскандер-М та 4 крилаті ракети Х-101.

Дослівно: "Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України".

Що передувало:

  • Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет.
  • Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.
  • Російські війська завдали масованого удару по Полтавській області вночі 19 серпня – є влучання і падання уламків у 2 районах, понад 1,5 тисячі абонентів лишились без світла.

Нагадаємо:

  • Попередня масована атака із застосуванням понад 200 засобів відбулася в ніч на 31 липня: Росія випустила по Україні 317 дронів і ракет, здебільшого по Києву. ППО знищила 291 ціль, однак були жертви через уламки та влучання.

ППО
