На Черниговщине в результате атаки дронами погиб мужчина

Анастасия ПроцВторник, 19 августа 2025, 11:50
На Черниговщине в результате атаки дронами погиб мужчина
фото: Национальная полиция

Утром 19 августа российские войска атаковали Нежин ударными беспилотниками. Погиб 45-летний мужчина.

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Утром враг ударными беспилотниками атаковал Нежин. К сожалению, погиб местный житель - гражданский мужчина. Ему было 45 лет".

Детали: По его словам, дроны также повредили инфраструктуру. В части населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас энергетики и спасатели работают над восстановлением.

Напомним:

  • В ночь на 19 августа россияне атаковали 5 баллистическими ракетами Искандер-М, 5 крылатыми ракетами Х-101 и 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Черниговская областьжертвы
