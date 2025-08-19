На Черниговщине в результате атаки дронами погиб мужчина

Утром 19 августа российские войска атаковали Нежин ударными беспилотниками. Погиб 45-летний мужчина.

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Утром враг ударными беспилотниками атаковал Нежин. К сожалению, погиб местный житель - гражданский мужчина. Ему было 45 лет".

Детали: По его словам, дроны также повредили инфраструктуру. В части населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас энергетики и спасатели работают над восстановлением.

