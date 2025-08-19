Удар росіян по Запоріжжю 18 серпня: кількість постраждалих зросла до 36
Вівторок, 19 серпня 2025, 14:15
Внаслідок російського удару по місту Запоріжжя вранці 18 серпня кількість постраждалих зросла до 36, загинули 3 людини.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості".
Деталі: Зазначається, що Таким чином внаслідок російського удару по обласному центру вже 36 поранених. Троє людей - загинули.
Передісторія:
- Вранці 18 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя, ймовірно, балістикою. Раніше повідомляли, що внаслідок удару загинули три людини, 30 постраждали.