Удар росіян по Запоріжжю 18 серпня: кількість постраждалих зросла до 36

Анастасія ПроцВівторок, 19 серпня 2025, 14:15
Удар росіян по Запоріжжю 18 серпня: кількість постраждалих зросла до 36
Наслідки російської атаки по Запоріжжю 18 серпня. фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по місту Запоріжжя вранці 18 серпня кількість постраждалих зросла до 36, загинули 3 людини. 

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості". 

Деталі: Зазначається, що Таким чином внаслідок російського удару по обласному центру вже 36 поранених. Троє людей - загинули.

Передісторія:

Запоріжжя
