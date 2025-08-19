Удар россиян по Запорожью 18 августа: количество пострадавших возросло до 36
Вторник, 19 августа 2025, 14:15
В результате российского удара по городу Запорожье утром 18 августа количество пострадавших возросло до 36, погибли 3 человека.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "16-летняя девушка и 14-летний парень госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести".
Детали: Отмечается, что таким образом в результате российского удара по областному центру уже 36 раненых. Три человека - погибли.
Предыстория:
- Утром 18 августа российские оккупанты атаковали Запорожье, вероятно, баллистикой. Ранее сообщалось, что в результате удара погибли три человека, 30 пострадали.