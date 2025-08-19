Удар россиян по Запорожью 18 августа: количество пострадавших возросло до 36

В результате российского удара по городу Запорожье утром 18 августа количество пострадавших возросло до 36, погибли 3 человека.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "16-летняя девушка и 14-летний парень госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести".

Детали: Отмечается, что таким образом в результате российского удара по областному центру уже 36 раненых. Три человека - погибли.

Предыстория: