Україна повернула тіла 1000 оборонців: 5 із них – військові зі "стамбульського" списку на обмін

В рамках репатріаційних заходів згідно з попередніми домовленостями, в Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Повідомляється, що на жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

Реклама:

У Коордштабі наголошують, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

З числа повернених сьогодні "на щиті" також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Як пояснював у коментарі "Українській правді" заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов, в силу масштабності та складності проведення, обмін "всіх на всіх" для двох категорій бранців у рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, виділено в окремий кейс, реалізація якого буде тривати.