Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен

Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 14:36
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из стамбульского списка на обмен
фото - Координационный штаб

В рамках репатриационных мероприятий в соответствии с предварительными договоренностями в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Сообщается, что, к сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных для обмена согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Реклама:

В Коордштабе отмечают, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.

Из числа возвращенных сегодня "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Как объяснял в комментарии "Украинской правде" заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов, в силу масштабности и сложности проведения, обмен "всех на всех" для двух категорий пленников в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, выделен в отдельный кейс, реализация которого будет продолжаться.

потери в войневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Все новости...
потери в войне
В войне против Украины Россия потеряла еще 890 военных
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
Российскому генералу ампутировали руку и ногу после атаки ВСУ по Курщине
Последние новости
15:45
Швейцария пообещала Путину иммунитет несмотря на ордер МУС на возможном саммите Украина-РФ
15:31
Рада поддержала законопроект о защите вкладчиков
15:23
боксПромоутер Итаумы не хотел бы, чтобы его клиент уже в следующем бою дрался против Усика
15:14
Небо из предплечья: во Львове юноше провели уникальную операцию по устранению тяжелой патологии
15:07
фотоДроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области
14:53
Осенью заработает Украинский фонд культурного наследия – Минкульт
14:36
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
14:33
В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен
14:27
Макрон назвал Россию людоедом, которому "нужно продолжать есть", чтобы выжить
14:16
Госпродпотребслужба сообщила, какой сейчас риск распространения саранчи
Все новости...
Реклама:
Реклама: