Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен

В рамках репатриационных мероприятий в соответствии с предварительными договоренностями в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Сообщается, что, к сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных для обмена согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

В Коордштабе отмечают, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.

Из числа возвращенных сегодня "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

Что предшествовало: Как объяснял в комментарии "Украинской правде" заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов, в силу масштабности и сложности проведения, обмен "всех на всех" для двух категорий пленников в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, выделен в отдельный кейс, реализация которого будет продолжаться.