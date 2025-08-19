Усі розділи
ЗМІ: Путін пропонував Трампу зустріч із Зеленським у Москві

Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 17:37
ЗМІ: Путін пропонував Трампу зустріч із Зеленським у Москві
Путін. фото Getty Images

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін запропонував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Джерело: BFMTV з посиланням на AFP, яке спирається на обізнаних анонімних співрозмовників

Деталі: "Путін згадав Москву" під час цього дзвінка в понеділок, повідомило одне з джерел AFP. Український президент, який на той момент перебував у Білому домі разом із європейськими лідерами, "відповів "ні"", за словами того ж джерела.

