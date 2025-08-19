ЗМІ: Путін пропонував Трампу зустріч із Зеленським у Москві
Вівторок, 19 серпня 2025, 17:37
Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін запропонував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
Джерело: BFMTV з посиланням на AFP, яке спирається на обізнаних анонімних співрозмовників
Деталі: "Путін згадав Москву" під час цього дзвінка в понеділок, повідомило одне з джерел AFP. Український президент, який на той момент перебував у Білому домі разом із європейськими лідерами, "відповів "ні"", за словами того ж джерела.
