ЗМІ: Путін пропонував Трампу зустріч із Зеленським у Москві

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський лідер Володимир Путін запропонував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Джерело: BFMTV з посиланням на AFP, яке спирається на обізнаних анонімних співрозмовників

Деталі: "Путін згадав Москву" під час цього дзвінка в понеділок, повідомило одне з джерел AFP. Український президент, який на той момент перебував у Білому домі разом із європейськими лідерами, "відповів "ні"", за словами того ж джерела.

