СМИ: Путин предлагал Трампу встречу с Зеленским в Москве

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 августа российский лидер Владимир Путин предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Источник: BFMTV со ссылкой на AFP, которое опирается на осведомленных анонимных собеседников

Детали: "Путин упомянул Москву" во время этого звонка в понедельник, сообщил один из источников AFP. Украинский президент, который в тот момент находился в Белом доме вместе с европейскими лидерами, "ответил "нет"", по словам того же источника.

