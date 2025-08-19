У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка потрапила під російський удар

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому будинку, який розбомбили росіяни 18 серпня. Внаслідок терористичної атаки загнули 7 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: На місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС.

Реклама:

Внаслідок терористичної атаки загнули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати.

Загалом від завалів розчищено понад 1500 кв. м внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.

Що передувало: 18 серпня вранці російські загарбники атакували Харків дронами типу "Герань-2", 4 таких БпЛА поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій та спалахнули пожежі.