В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар

Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме, который разбомбили россияне 18 августа. В результате террористической атаки погибли 7 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: На месте вражеского обстрела работали 140 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи и 39 единиц техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС.

В результате террористической атаки погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух человек удалось спасти.

Всего от завалов расчищено более 1500 кв. м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.

Что предшествовало: 18 августа утром российские захватчики атаковали Харьков дронами типа "Герань-2", 4 таких БПЛА попали в 5-этажный дом, в результате чего произошло разрушение конструкций и вспыхнули пожары.