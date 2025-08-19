Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар

Евгений КизиловВторник, 19 августа 2025, 19:48
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар
фото: ГСЧС

Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме, который разбомбили россияне 18 августа. В результате террористической атаки погибли 7 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: На месте вражеского обстрела работали 140 спасателей, пиротехники, кинологи, психологи и 39 единиц техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС.

Реклама:

В результате террористической атаки погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 24 жителя ранены, из них 6 детей. Двух человек удалось спасти.

Всего от завалов расчищено более 1500 кв. м внутренних помещений дома, вывезено около 500 м куб. строительного мусора и металлических конструкций.

Что предшествовало: 18 августа утром российские захватчики атаковали Харьков дронами типа "Герань-2", 4 таких БПЛА попали в 5-этажный дом, в результате чего произошло разрушение конструкций и вспыхнули пожары.

Харьковракетный ударжертвыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИммиграционная служба США депортировала нескольких украинцев и доставила их на границу
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года за допинг
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей
видеоМужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу
Трамп заверил, что войск США в Украине не будет, а европейские "не проблема"
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
Все новости...
Харьков
"Били по мирно спавшим людям": в результате удара РФ по Харькову погибла целая семья
Мэр показал российскую атаку на Харьков
Число пострадавших от атаки РФ по Харькову возросло до 23, 7 погибших, среди них двое детей
Последние новости
21:32
Ирландия выдвинула на "Оскар" фильм об одесском санатории "Куяльник"
21:20
Белый дом настаивает, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Зеленским
21:13
фотоОчередной российский артобстрел убил женщину в Никополе
21:08
Почти все рестораны в Украине работают на ФОПах - Гетманцев
21:05
"Почти не выходила из дома": из российской оккупации удалось вернуть двух девушек-подросток
20:50
Бех-Романчук отреагировала на дисквалификацию из-за допинга
20:35
"Пользовался наивностью" ребенка: в Киеве за развращение девочки осудили 25-летнего мужчину
20:26
фотоИммиграционная служба США депортировала нескольких украинцев и доставила их на границу
20:10
"Зачисленные сверх лицензионного объема не могут считаться студентами": Лещик о скандале в частном вузе
19:57
боксС Дюбуа не бывает скучно: после поражения от Усика британец сменил тренера
Все новости...
Реклама:
Реклама: