Кількість жертв у Харкові зросла до 4, з них двоє – діти
Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженого росіянами будинку у Харкові ще одну загиблу людину, таким чином кількість жертв цього удару зросла до 4.
Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, ДСНС в Facebook
Пряма мова Терехова: "Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина".
Деталі: Синєгубов уточнив, що четвертою жертвою став 16-річний хлопчик.
За його словами, ще 18 людей дістали поранення.
"5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами", – повідомив голова ОВА.
У ДСНС додали, що серед постраждалих 6 дітей. 2 людей врятували, аварійно-рятувальні роботи тривають.
Передісторія:
- Російські загарбники атакували Харків дронами типу "Герань-2", 4 таких БпЛА поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій та спалахнули пожеж.
- Внаслідок російського удару по Харкову 2 людини, серед яких дитина, загинули та ще 17 дістали поранення.