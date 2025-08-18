Кількість жертв у Харкові зросла до 4, з них двоє – діти

Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженого росіянами будинку у Харкові ще одну загиблу людину, таким чином кількість жертв цього удару зросла до 4.

Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, ДСНС в Facebook

Пряма мова Терехова: "Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина".

Деталі: Синєгубов уточнив, що четвертою жертвою став 16-річний хлопчик.

За його словами, ще 18 людей дістали поранення.



"5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами", – повідомив голова ОВА.

У ДСНС додали, що серед постраждалих 6 дітей. 2 людей врятували, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Передісторія: