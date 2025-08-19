Імміграційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон

Імміграційна та митна служба США (ICE) повідомила про депортацію двох українських громадян та оприлюднила відповідні фото на кордоні України. У ДСПУ пояснили, що будь-яка країна має суверенне право депортувати громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування.

Джерело: ICE у соцмережі Х, коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка "Українській правді"

Дослівно ICE: "Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів".

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про депортацію двох громадян України на початку літа. Про причини депортації в ICE не повідомили.

У коментарі УП речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що кожна країна за порушення свого міграційного законодавства чи інших правопорушень має суверенні права вислати (повернути, видворити чи депортувати) іноземних громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування.

Пряма мова: "Це стосується і України, і країн Європи, і США, так й інших країн світу. При цьому може забезпечуватися супровід таких іноземців до країн походження та громадянського походження, в тому числі і під час транзитного перевезення. До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове.

Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони".

Деталі: За його словами, якщо говорити про громадян України яких висилають чи видворяють міграційні органи інших країн, то вони оформляються на в'їзд в Україну на загальних підставах у прикордонному відношенні.

"Зазначаємо що громадяни України в жодному разі не можуть бути обмежені у конституційному праві повернутися в Україну", - сказав речник.

В інших випадках, нагадав Демченко, як це передбачено міжнародними договорами під час заходів екстрадиції в рамках кримінально - процесуальних заходів відбуваються передавання таких осіб але за завчасним повідомленням і у супроводі зазвичай представників поліції.

"Тому я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших співвітчизників були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення", - сказав Демченко.

Також він сказав, що видворити можуть і за порушення міграційного законодавства і за інші правопорушення під час перебування в різних країнах.

"Так же і ми до речі видворяємо іноземців-правопорушників з України. В той же час ми не фіксуємо, щоб відбувалося масове повернення українців з США", - зазначив речник ДПСУ.

