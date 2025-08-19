Иммиграционная служба США депортировала нескольких украинцев и доставила их на границу

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила о депортации двух украинских граждан и обнародовала соответствующие фото на границе Украины. В ДСПУ пояснили, что любая страна имеет суверенное право депортировать граждан, нарушивших миграционное законодательство во время пребывания.

Источник: ICE в соцсети Х, комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко "Украинской правде"

Дословно ICE: "Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов".

Реклама:

Детали: За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про депортацію двох громадян України на початку літа. О причинах депортации в ICE не сообщили.

В комментарии УП спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что каждая страна за нарушение своего миграционного законодательства или других правонарушений имеет суверенное право выслать (вернуть, выдворить или депортировать) иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство во время пребывания.

Прямая речь: "Это касается и Украины, и стран Европы, и США, и других стран мира. При этом может обеспечиваться сопровождение таких иностранцев в страны происхождения и гражданства, в том числе и во время транзитной перевозки. К тому же информирование уполномоченных органов страны происхождения таких граждан в таких случаях не всегда является обязательным.

РЕКЛАМА:

Это касается, например, ситуаций, когда лица имеют национальные паспортные документы, позволяющие пересекать государственные границы".

Детали: По его словам, если говорить о гражданах Украины, которых высылают или выдворяют миграционные органы других стран, то они оформляются на въезд в Украину на общих основаниях в пограничном отношении.

"Отмечаем, что граждане Украины ни в коем случае не могут быть ограничены в конституционном праве вернуться в Украину", - сказал спикер.

В других случаях, напомнил Демченко, как это предусмотрено международными договорами, во время мероприятий экстрадиции в рамках уголовно-процессуальных мероприятий происходит передача таких лиц, но по предварительному уведомлению и в сопровождении, как правило, представителей полиции.

"Поэтому я не могу озвучить какую-либо статистику, сколько наших соотечественников были высланы и возвращены из других стран миграционными органами за правонарушения", - сказал Демченко.

Также он сказал, что выдворить могут и за нарушение миграционного законодательства, и за другие правонарушения во время пребывания в разных странах.

"Так же и мы, кстати, выдворяем иностранцев-правонарушителей из Украины. В то же время мы не фиксируем, чтобы происходило массовое возвращение украинцев из США", - отметил спикер ГПСУ.

Что предшествовало: