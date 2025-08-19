Все разделы
Иммиграционная служба США депортировала нескольких украинцев и доставила их на границу

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 20:26
депортированные украинцы на границе, фото: ICE

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила о депортации двух украинских граждан и обнародовала соответствующие фото на границе Украины.  В ДСПУ пояснили, что любая страна имеет суверенное право депортировать граждан, нарушивших миграционное законодательство во время пребывания.

Источник: ICE в соцсети Х, комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко "Украинской правде"

Дословно ICE: "Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов".

Детали: За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про депортацію двох громадян України на початку літа. О причинах депортации в ICE не сообщили.

 

В комментарии УП спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что каждая страна за нарушение своего миграционного законодательства или других правонарушений имеет суверенное право выслать (вернуть, выдворить или депортировать) иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство во время пребывания.

Прямая речь: "Это касается и Украины, и стран Европы, и США, и других стран мира. При этом может обеспечиваться сопровождение таких иностранцев в страны происхождения и гражданства, в том числе и во время транзитной перевозки. К тому же информирование уполномоченных органов страны происхождения таких граждан в таких случаях не всегда является обязательным.

Это касается, например, ситуаций, когда  лица имеют национальные паспортные  документы, позволяющие пересекать государственные границы".

Детали: По его словам, если говорить о гражданах Украины, которых высылают или выдворяют миграционные органы других стран, то они оформляются на въезд в Украину на общих основаниях в пограничном отношении.

"Отмечаем, что граждане Украины ни в коем случае не могут быть ограничены в конституционном праве вернуться в Украину", - сказал спикер.

В других случаях, напомнил Демченко, как это предусмотрено международными договорами, во время мероприятий экстрадиции в рамках уголовно-процессуальных мероприятий происходит передача таких лиц, но по предварительному уведомлению и в сопровождении, как правило, представителей полиции.

"Поэтому я не могу озвучить какую-либо статистику, сколько наших соотечественников были высланы и возвращены из других стран миграционными органами за правонарушения", - сказал Демченко.

Также он сказал, что выдворить могут и за нарушение миграционного законодательства, и за другие правонарушения во время пребывания в разных странах.

"Так же и мы, кстати, выдворяем иностранцев-правонарушителей из Украины. В то же время мы не фиксируем, чтобы происходило массовое возвращение украинцев из США", - отметил спикер ГПСУ.

Что предшествовало:

  • В мае издание The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы писало, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует использовать до $250 млн, выделенных на иностранную помощь, для финансирования добровольного возвращения беженцев из разных стран, в частности из Украины, домой.
  • В июле президент США Дональд Трамп предположил, что украинцы, бежавшие от войны, могут получить разрешение на пребывание в Соединенных Штатах до завершения боевых действий.

Украина
