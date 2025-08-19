Російські війська вбили чоловіка на вулиці Новорайська
Вівторок, 19 серпня 2025, 23:07
Від російської атаки загинув мешканець селища Новорайськ на Херсонщині.
Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін у соцмережах
Пряма мова: "Російські військові обірвали життя ще одного жителя Херсонщини".
Деталі: За словами очільника області, під час ворожого обстрілу населеного пункту чоловік перебував на вулиці.
Його особу нині встановлюють відповідні служби.
Що передувало: Одна людина загинула та ще четверо постраждали вранці 13 серпня внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки, що на Херсонщині.