Російські війська вбили чоловіка на вулиці Новорайська

Євген КізіловВівторок, 19 серпня 2025, 23:07
Новорайськ на мапі. фото: Google Maps

Від російської атаки загинув мешканець селища Новорайськ на Херсонщині.

Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Російські військові обірвали життя ще одного жителя Херсонщини".

Деталі: За словами очільника області, під час ворожого обстрілу населеного пункту чоловік перебував на вулиці.

Його особу нині встановлюють відповідні служби.

Що передувало: Одна людина загинула та ще четверо постраждали вранці 13 серпня внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки, що на Херсонщині.

Херсонська областьобстрілжертвиросійсько-українська війна
