Российские войска убили мужчину на улице Новорайска
Вторник, 19 августа 2025, 23:07
В результате российской атаки погиб житель поселка Новорайск в Херсонской области.
Источник: глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в соцсетях
Прямая речь: "Российские военные оборвали жизнь еще одного жителя Херсонской области".
Детали: По словам главы области, во время вражеского обстрела населенного пункта мужчина находился на улице.
Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы.
Что предшествовало: Один человек погиб и еще четверо пострадали утром 13 августа в результате российского обстрела Чернобаевки, что в Херсонской области.