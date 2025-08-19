Российские войска убили мужчину на улице Новорайска

В результате российской атаки погиб житель поселка Новорайск в Херсонской области.

Источник: глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Российские военные оборвали жизнь еще одного жителя Херсонской области".

Детали: По словам главы области, во время вражеского обстрела населенного пункта мужчина находился на улице.

Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы.

Что предшествовало: Один человек погиб и еще четверо пострадали утром 13 августа в результате российского обстрела Чернобаевки, что в Херсонской области.