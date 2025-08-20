Усі розділи
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його

Альона Мазуренко Середа, 20 серпня 2025, 00:34
В Угорщині заявили, що нафтопровід Дружба відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
Szijjártó Péter/Facebook

Міністри закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу і очікує, що Україна більше не буде здійснювати нових атак на трубопровід.

Джерело: Сійярто у Facebook

Пряма мова: "Після вчорашньої нічної атаки України, за останні хвилини було відновлено постачання нафти до Угорщини по трубопроводу "Дружба".

Я щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки.

Ми очікуємо, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї".

Нагадаємо: 

  • У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
  • Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення поставок нафти" до його країни.
  • Угорський дипломат не вказав назву нафтопровода, проте може йтися про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).
  • Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти

Угорщинанафта
