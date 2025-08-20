Все разделы
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и просят Украину больше не атаковать его

Алена МазуренкоСреда, 20 августа 2025, 00:34
Szijjártó Péter/Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу и ожидает, что Украина больше не будет осуществлять новых атак на трубопровод.

Источник: Сийярто в Facebook

Прямая речь: "После вчерашней ночной атаки Украины, за последние минуты было возобновлено поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий атаки.

Мы ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война не наша, не втягивайте нас в нее".

Напомним:

  • В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что привело к "прекращению поставок нефти" в его страну.
  • Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" – историческом канале поставок Urals (сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии).
  • На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

