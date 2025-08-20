Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки – Bloomberg

В рамках зустрічі у Білому домі близько 10 країн були б готові відправити свої війська в Україну для гарантій безпеки, ці війська будуть навчати українських бійців подалі від лінії фронту, коли бойові дії закінчаться.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Пакет гарантій безпеки для України буде сформований вже цього тижня, коли лідери скористаються підтримкою президента Дональда Трампа щодо плану, який передбачає введення європейських військ в рамках потенційної мирної угоди.

Після того, як у понеділок на саміті в Білому домі було підтверджено твердішу прихильність США до гарантій, європейські лідери прагнуть використати пропозицію Трампа і поставити Київ у сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

За словами людей, знайомих з цим питанням, зустріч європейських чиновників у вівторок зосередилася на плані відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військовослужбовців.

Близько 10 країн були б готові відправити війська в постраждалу від війни країну, сказали вони на умовах анонімності".

Деталі: Проте якою саме буде підтримка з боку США залишається незрозумілим.

У британському уряді заявили, що європейські військові зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил заспокоєння, якщо бойові дії закінчаться".

У цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, а також керівники оборонних відомств країн-членів Альянсу, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

За словами джерел, знайомих з перебігом переговорів, на першому етапі буде надано допомогу українським військовим у вигляді "тренувань і підкріплень".

Ці сили будуть підтримані багатонаціональною групою переважно європейських військ, з яких Великобританія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, кажуть джерела.

Подальша частина плану стосується обміну розвідувальними даними, спостереження за кордонами, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Європейські чиновники очікують, що США як мінімум продовжуватимуть надавати розвідувальні дані та військове обладнання через партнерів.