Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности – Bloomberg

В рамках встречи в Белом доме около 10 стран готовы были бы отправить свои войска в Украину для гарантий безопасности, эти войска будут обучать украинских бойцов подальше от линии фронта, когда боевые действия закончатся.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, когда лидеры воспользуются поддержкой президента Дональда Трампа по плану, предусматривающему введение европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

После того, как в понедельник на саммите в Белом доме была подтверждена более твердая приверженность США гарантиям, европейские лидеры стремятся использовать предложение Трампа и поставить Киев в более сильную позицию накануне возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам людей, знакомых по этому вопросу, встреча европейских чиновников во вторник сосредоточилась на плане отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и позиции военнослужащих.

Около 10 стран готовы были бы отправить войска в пострадавшую от войны страну, сказали они на условиях анонимности".

Детали: Однако какой именно будет поддержка со стороны США, остается непонятным. В британском правительстве заявили, что европейские военные встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил успокоения, если боевые действия окончатся".

В этих переговорах примут участие главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, на первом этапе будет предоставлена помощь украинским военным в виде "тренировок и подкреплений".

Эти силы будут поддержаны многонациональной группой преимущественно европейских войск, из которых Великобритания и Франция готовы отправить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта, говорят источники.

Дальнейшая часть плана касается обмена разведывательными данными, наблюдения за границами, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.

Европейские чиновники ожидают, что США, как минимум, будут продолжать предоставлять разведывательные данные и военное оборудование через партнеров.

Предыстория: