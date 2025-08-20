Окупанти атакували Охтирку: 12 поранених, серед них діти
Середа, 20 серпня 2025, 07:21
12 людей, серед яких дві дитини, дістали поранення внаслідок російського масованого удару дронами по місту Охтирка на Сумщині вночі 20 серпня.
Джерело: Національна поліція в Telegram
Дослівно правоохоронці: "Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка… Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж".
Деталі: На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.
"За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини)", – зазначили правоохоронці.
Передісторія:
- Уночі 20 серпня російські окупанти атакували дронами приватний сектор на Сумщині, повідомлялося, що в Охтирській громаді спалахнули пожежі і є постраждалі.