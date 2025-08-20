Усі розділи
Окупанти атакували Охтирку: 12 поранених, серед них діти

Ірина БалачукСереда, 20 серпня 2025, 07:21
ФОТО ПОЛІЦІЇ

12 людей, серед яких дві дитини, дістали поранення внаслідок російського масованого удару дронами по місту Охтирка на Сумщині вночі 20 серпня.

Джерело: Національна поліція в Telegram

Дослівно правоохоронці: "Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка… Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж".

Фото поліції

Деталі: На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.  

 
Фото поліції
 
Фото поліції

"За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини)", – зазначили правоохоронці.

 
Фото поліції
 
Фото поліції

Сумська областьбезпілотникипожежадіти
