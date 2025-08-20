Оккупанты атаковали Ахтырку: 12 раненых, среди них дети

12 человек, среди которых двое детей, получили ранения в результате массированного удара российских дронов по городу Ахтырка в Сумской области ночью 20 августа.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно правоохранители: "Ночью враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка... В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж".

Реклама:

ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции.

ФОТО ПОЛИЦИИ

ФОТО ПОЛИЦИИ

"По всем фактам начаты уголовные производства по ст.438 (военные преступления)", – отметили правоохранители.

ФОТО ПОЛИЦИИ

ФОТО ПОЛИЦИИ

Предыстория:

РЕКЛАМА: