Оккупанты атаковали Ахтырку: 12 раненых, среди них дети

Ирина БалачукСреда, 20 августа 2025, 07:21
ФОТО ПОЛИЦИИ

12 человек, среди которых двое детей, получили ранения в результате массированного удара российских дронов по городу Ахтырка в Сумской области ночью 20 августа.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно правоохранители: "Ночью враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка... В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж".

ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ
 
ФОТО ПОЛИЦИИ

"По всем фактам начаты уголовные производства по ст.438 (военные преступления)", – отметили правоохранители.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ
 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Предыстория:

Сумская областьбеспилотникипожардети
