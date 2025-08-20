Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Павлограді, вирувала пожежа
Російські загарбники атакували місто Павлоград, внаслідок чого спалахнула пожежа та пошкоджено транспортне підприємство.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Ввечері (19 серпня – ред.) ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства".
Деталі: За словами Лисака, минулося без жертв і поранених.
Нікопольський район загарбники атакували FPV-дронами та артилерією. Пошкоджено багатоповерхівку, 2 приватні будинки – там вирували пожежі, також побите пожежне авто.
"БпЛА агресор влучив по Брагинівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні будинки. Ніхто не постраждав", – зазначив Лисак.
За його словами, оборонці неба знищили над областю 4 ворожі безпілотники.
Передісторія:
- 19 серпня російські війська обстріпали з артилерії місто Нікополь, внаслідок чого загинула жінка.