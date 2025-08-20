Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Павлограді, вирувала пожежа

ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські загарбники атакували місто Павлоград, внаслідок чого спалахнула пожежа та пошкоджено транспортне підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ввечері (19 серпня – ред.) ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства".

Реклама:

Деталі: За словами Лисака, минулося без жертв і поранених.

Нікопольський район загарбники атакували FPV-дронами та артилерією. Пошкоджено багатоповерхівку, 2 приватні будинки – там вирували пожежі, також побите пожежне авто.

"БпЛА агресор влучив по Брагинівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні будинки. Ніхто не постраждав", – зазначив Лисак.

РЕКЛАМА:

Фото з telegram Сергія лисака

За його словами, оборонці неба знищили над областю 4 ворожі безпілотники.

Передісторія: